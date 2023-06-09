Показы детских фильмов пройдут в кинотеатрах "Москино" летом 2023 года

Фото: "Москино"

Сеть "Москино" будет устраивать бесплатные показы детских фильмов из золотого фонда отечественного кино летом. Сеансы пройдут в "Искре", "Космосе", "Вымпеле", "Спутнике", "Березке", "Туле", "Молодежном", "Салюте" и "Сатурне", рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"В программу вошли как современные ленты, так и те, на которых выросли уже многие поколения. Кинотеатры ждут посетителей каждый вторник до 22 августа включительно", – уточнила она.

13 июня ребята смогут посмотреть фильм "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", 20 июня им покажут сказку по мотивам повести Лазаря Лагина "Старик Хоттабыч", а 27 июня – картину режиссера Ролана Быкова "Внимание, черепаха!".

4 июля в кинотеатрах пройдет "Волшебная лампа Аладдина", 11 июля юные зрители смогут посмотреть кинокартину "Небесный верблюд", 18 июля они увидят телемюзикл "Волшебная сила", а 25 июля – "Байкальские каникулы".

В августе в кинотеатрах покажут фильмы "Порядок вещей", "Варвара-краса, длинная коса", "Сказка странствий", "Где это видано, где это слыхано", "Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах" и "Подзорная труба".

Ранее сообщалось, что китайские фильмы хотят начать показывать в столичных кинотеатрах в рамках развития культурного сотрудничества между странами. Глава "Москино" Наталья Мокрицкая подчеркнула, что китайские фильмы стали визитной карточкой культуры страны. По ее словам, китайским зрителям всегда нравились советские кинокартины, а власти поставляли их в страну постоянно.

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