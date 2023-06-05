Образовательный киномарафон пройдет в парке "Зарядье" ко Дню России

Фото: Агенство "Москва"/Юлия Иванко

В столичном парке "Зарядье" состоится образовательный киномарафон "Они сражались за Родину". Он пройдет ко Дню России, 12 июня. Гости смогут посмотреть картины из золотого фонда советского кинематографа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно информации, в программу включили фильмы Сергея Эйзенштейна, Михаила Ромма, Всеволода Пудовкина, Александра Довженко, Георгия и Сергея Васильевых и других. Москвичи смогут посмотреть их 12, 16, 17 и 18 июня.

Также гости фестиваля увидят такие классические фильмы, как "Суворов" и "Адмирал Нахимов", "Александр Невский", "Чапаев", "Адмирал Ушаков", "Котовский", "Александр Пархоменко" и "Щорс". Картины будут представлять Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Александр Олешко, Иван Твердовский, Александр Казакевич, Вячеслав Манучаров, Полина Агуреева и Анатолий Кот.

"Для моего поколения и Чапаев, и Щорс, и Котовский были реальными людьми, настоящими героями. Большинству современных юношей и девушек эти фамилии ни о чем не говорят. Их легко могут спутать с композиторами или писателями. Наш киномарафон имеет важную социально-культурную, образовательную, просветительскую и воспитательную направленность", – указала гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая.

Ранее сообщалось, что парк "Зарядье" совместно с московскими театрами отметит 200-летие со дня рождения Александра Островского и 85-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. 10 и 11 июня посетители входных групп у павильона "Медиацентр", научно-познавательного центра "Заповедное посольство" и сцены большого амфитеатра смогут показать свои творческие способности и увидеть коллаж из спектаклей.

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