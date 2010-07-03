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10:02

В Москве впервые пройдет персональная выставка Кирилла Зданевича

культура

10:02

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Фото: orientmuseum.ru

В российской столице впервые пройдет персональная выставка известного грузинского авангардиста Кирилла Зданевича. Более 80 живописных и графических работ художника выставят в Государственном музее Востока, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Выставка "Кирилл Зданевич. Тифлис – Москва" продлится с 21 июня до 31 июля.

На сайте музея указывается, что Зданевич вошел в историю, в частности, как один из первооткрывателей творчества Нико Пиросмани, а также собиратель его работ и биограф. Работам Зданевича в 1914 году Пабло Пикассо поставил "оценку 5+".

Зритель увидит редко экспонировавшуюся графику 1910–1920-х годов, когда Кирилл Зданевич, успев "глотнуть парижского воздуха", находился в эпицентре художественной жизни Тифлиса. Он играючи экспериментировал в разных манерах: создавал кубофутуристические композиции, писал пейзажи и натюрморты, выразительные и узнаваемые портреты", – говорится в описании выставки.

Кирилл Зданевич родился в 1892 году в Грузии. В 1911 году поступил в петербургскую Академию Художеств, а в 1912-1914 учился в Школе изящных искусств в Париже. В последующие годы попеременно жил то в Москве, то в Тифлисе. Испытал влияние кубофутуризма, основатель "оркестровой живописи" и "всечества".

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