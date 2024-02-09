Основатель группы "Машина времени" умер от сердечной недостаточности

Фото: скриншот видео youtube.com/Top 100 Russian Artists

Основатель и автор названия музыкальной группы "Машина времени" Юрий Борзов умер от острой сердечной недостаточности. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

По словам собеседника агентства, визуально на умершем не обнаружено признаков насильственной смерти. Он добавил, что тело артиста направлено в морг НИИ имени Склифосовского, где для установления обстоятельств смерти проведут различные экспертизы.

Борзов скончался 8 февраля на 71-м году жизни, о чем сообщил в своих соцсетях лидер группы Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ). В своей публикации он рассказал, что 56 лет назад вместе с Борзовым они придумали название "Машина времени" и именно Борзов стал первым ударником группы. Музыкант назвал скончавшегося "очень красивым человеком во всех отношениях".

"Живой звук": Группа "Машина времени"