Умер американский кантри-исполнитель Тоби Кит

Фото: AP/Invision/Jack Plunkett

Американский кантри-исполнитель Тоби Кит умер на 63-м году жизни. Об этом сообщается на сайте певца.

В сообщении указано, что артист "мирно" умер в окружении своей семьи вечером 5 февраля.

"Он вел свою борьбу с изяществом и мужеством. Пожалуйста, уважайте частную жизнь его семьи в настоящее время", – добавляется в некрологе.

По информации газеты Washington Post, в июне 2022 года певцу диагностировали рак желудка, после чего он проходил химиотерапию, лучевую терапию, перенес операцию.

Тоби Кит родился 8 июля 1961 года в городе Клинтон (Оклахома). Он известен как автор хитов Made in America, Red Solo Cup, The Angry American. Кит продал примерно 40 миллионов пластинок и занимал первые строчки хит-парадов.

К концу 2000-х музыкант зарабатывал почти 50 миллионов долларов в год при помощи бизнес-проектов, среди которых бренд спиртных напитков, сеть ресторанов, доля в Big Machine Records, звукозаписывающий лейбл в Нэшвилле.