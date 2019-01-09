Названы номинанты на премию BAFTA

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Британская академия кино и телевизионных искусств назвала претендентов на ежегодную кинопремию BAFTA. Список кандидатов размещен на сайте премии.

По числу номинаций лидирует фильм "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. Эта картина представлена сразу в 12 категориях, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса" и "Оригинальный сценарий".

Кроме того, в семи номинациях участвуют "Богемская рапсодия", "Человек на Луне" и "Звезда родилась". Фильм "Власть" будет бороться за награду в шести категориях, а "Холодная война" Павла Павликовского и "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона претендуют на BAFTA в категории "Лучший фильм не на английском языке".

В номинации "Лучшая актриса" за кинопремию поборются Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гага ("Звезда родилась"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?"), а также Оливия Колман ("Фаворитка") и Виола Дэвис ("Вдовы"). На звание "Лучший актер" претендуют Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Стив Куган ("Стэн и Олли"), Бэйл ("Власть") и Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").

Церемония вручения премии BAFTA пройдет в лондонском "Альберт-холле" 10 февраля. Ее ведущей станет актриса и режиссер Джоанна Ламли.

Ранее в Калифорнии назвали номинантов на премию Гильдии режиссеров США. 71-я церемония вручения премии состоится 2 февраля в Лос-Анджелесе. Ее победители получат статуэтку в форме режиссерского кресла.