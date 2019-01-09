Гильдия режиссеров США назвала номинантов на премию

В Лос-Анджелесе назвали имена номинантов на премию Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) в ключевой номинации. Список опубликован на сайте гильдии.
В категории "Лучший режиссер полнометражного фильма" на награду претендуют пять человек – Альфонсо Куарон с работой "Рома", Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Питер Фаррелли ("Зеленая книга), Спайк Ли ("Черный клановец") и Адам Маккей ("Власть").
Все пятеро вошедших в список претендовали и на прошедший "Золотой глобус" за лучшую режиссерскую работу. Победил в номинации Куарон.
В номинации "Лучший режиссерский дебют" участвуют Купер, Бутс Райли ("Простите за беспокойство"), Мэтт Хейнеман ("Частная война"), Бо Бернэм ("Восьмой класс") и Карлос Лопес Эстрада ("Слепые пятна").
71-я церемония вручения премии Гильдии режиссеров США состоится в Лос-Анджелесе 2 февраля. Победители получают статуэтку в форме режиссерского кресла.
7 января состоялась церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". В категории "лучшая драма" награду получил фильм "Богемская рапсодия" Брайана Сингера, который посвящен рок-группе Queen.
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