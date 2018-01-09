"Нелюбовь" номинировали на премию BAFTA

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Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева номинировали на премию Британской академии кино и телевизионных искусств, сообщает "Газета.ру".

Картина попала в категорию "Фильм не на английском языке". Она будет соревноваться с лентами "Она" Пола Верховена, "Сначала они убили моего отца" Анджелины Джоли, "Служанка" Пака Чхан-ука и "Коммивояжер" Асгара Фархади.

Больше всего шансов получить награду у картины "Форма воды" Гильермо дель Торо. Она выдвинута в 12 номинациях. "Темные времена" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" претендуют на девять наград.

Церемония вручения премии пройдет в воскресенье, 18 февраля. Ее будет проводить актриса Джоанна Ламли.

7 января "Нелюбовь" остался без награды "Золотой глобус". В номинации "лучший фильм на иностранном языке" победила немецкая кинолента "На пределе". Фильм Звягинцева также вошел в шорт-лист премии "Оскар", вручение которой пройдет 4 марта в Голливуде. Ранее лента завоевала призы Европейской киноакадемии за музыку и операторскую работу.