Фильм Звягинцева "Нелюбовь" остался без "Золотого глобуса"

Фото: AP/Matt Sayles

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" остался без награды "Золотой глобус".

В номинации "лучший фильм на иностранном языке" победила немецкая кинолента "На пределе", передает РИА Новости.

За награду в этой категории боролись также камбоджийский фильм Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), и картина Швеции, Франции и Германии "Квадрат" (Square).

Церемония вручения "Золотого глобуса" состоялась в Лос-Анджелесе 7 января.

"Нелюбовь" Звягинцева поборется за еще одну награду. Фильм вошел в шорт-лист премии "Оскар", вручение которой пройдет 4 марта в Голливуде.