Фильм Звягинцева "Нелюбовь" остался без "Золотого глобуса"

Фото: AP/Matt Sayles
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" остался без награды "Золотой глобус".
В номинации "лучший фильм на иностранном языке" победила немецкая кинолента "На пределе", передает РИА Новости.
За награду в этой категории боролись также камбоджийский фильм Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), и картина Швеции, Франции и Германии "Квадрат" (Square).
Церемония вручения "Золотого глобуса" состоялась в Лос-Анджелесе 7 января.
"Нелюбовь" Звягинцева поборется за еще одну награду. Фильм вошел в шорт-лист премии "Оскар", вручение которой пройдет 4 марта в Голливуде.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: