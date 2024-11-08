В кинопарке "Москино" пройдут мастер-классы по древнерусской тематике

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" 9 и 10 ноября для гостей будут открыты кузница, гончарная и ювелирная мастерские, а также монетный двор и лучный тир, где с 10:00 до 18:00 будут проходить мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В выходные "Москино" воссоздаст период Древней Руси при правлении Ярослава Мудрого. Посетители кинопарка изучат основы письма на бересте. Гости на практике узнают, что для надписей использовали специальный инструмент – писало. Процесс создания свитка был сложным: кору варили в воде для эластичности, удаляли грубые слои и обрезали с двух сторон, а надписи делали на внутренней стороне.

Также гости познакомятся с историей создания ювелирных украшений на Руси и попробуют свои силы в их изготовлении.

В X веке на смену женщинам-ювелирам пришли мужчины, которые освоили новые техники – литье, гравировку и чеканку. Популярными изделиями были височные кольца, браслеты, ожерелья, серьги и перстни. Ювелиры тех времен применяли разнообразные техники. Посетители кинопарка увидят несколько из них: зернь – нанесение мелких металлических шариков для создания узора, скань – скручивание проволоки в жгуты и припаивание ее к пластинам, и перегородчатую эмаль – припаивание тонких золотых перегородок ребром и закладывание разноцветной эмали.

Кроме того, в выходные в кинопарке можно будет освоить искусство чеканки монет. Первый монетный двор на Руси возник в конце X века. Монеты из золота и серебра изготавливали по образцу византийских солидов. Чеканка златников и сребреников продолжалась и во времена правления князя Ярослава Мудрого.

В рамках программы киновыходных гостям предлагают посетить мастер-класс по созданию щитов. В X веке на Руси щиты изготавливали из прочных дубовых досок, которые плотно соединялись друг с другом. Иногда их обтягивали шкурой или кожей, а в центре размещали массивное металлическое навершие для нанесения ударов по противнику.

Также посетители кинопарка смогут познакомиться с процессом изготовления кольчуг, бус и набоек на ткани, а также узнать, как обрабатывалась кожа и трудились гончары.

Кроме того, 9 и 10 ноября в "Москино" пройдут исторические реконструкции. Зрители увидят, что происходило на Руси в 1030–1031 годах, когда пограничные земли Перемышль и Червень стали предметом территориального спора с Польшей.

К тем событиям будут подготовлены не только военные шоу и постановки. Так, зрители в 11 и 16 часов увидят строевую подготовку дружин в достоверных костюмах, а в 12 часов на "Соборной площади" – турнир дружин. Уже в 15 часов всех ожидает кулинарный лекторий, где покажут, как готовить блюда по старинным рецептам.