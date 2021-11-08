Moscow Fashion Week отменили из-за пандемии

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Из-за пандемии в столице отменили неделю моды, которая должна была проходить в Гостином дворе с 9 по 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов.

"[Отменили] из-за коронавируса. В силу того, что [действуют] ограничения", – говорится в сообщении.

О новых датах мероприятия пока не сообщается. В рамках недели моды планировалось проведение показов и презентация коллекций sustainable дизайнеров, а также деловая программа.

Ранее стало известно, что из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, связанной с коронавирусом, не состоится IX Санкт-Петербургский международный культурный форум. Он должен был проходить 11–13 ноября 2021 года.