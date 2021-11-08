Фото: кадр из сериала "Кодекс чести"; режиссер – Георгий Николаенко; производство – 2В

На 69-м году жизни умер актер из сериала "След" Виктор Гунин. Об этом сообщается на портале "Кино-Театр.ру".

Причина смерти артиста на данный момент неизвестна.

Коллега Гунина Юрий Гаркави отметил, что провел с умершим на одной сцене 10 лет.

"Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене, и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом. Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу Ягу. Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!" – написал Гаркави.

Гунин родился в 1952 году в Москве. В 1981 году он окончил Воронежский государственный институт искусств. С 2007 года работал в Московском государственном театре киноактера.

Гунин получил известность после картин "Кулагин и партнеры", "След", "Измены" и "Кодекс чести".

