Владимир Путин поздравил актера Олега Меньшикова с 60-летием

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил с 60-летием актера, худрука театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Телеграмма представлена на сайте Кремля.

Путин отметил неисчерпаемый потенциал творческих возможностей артиста и его талант. По словам президента РФ, Меньшиков блестяще проявляет себя как в актерской сфере, так и в непростом режиссерском труде.

Также Путин подчеркнул, что Меньшикову удается блестяще реализовывать на сцене театра имени Ермоловой все необычные и яркие художественные замыслы, а также активно участвовать в культурной жизни страны.

Президент России пожелал Меньшикову здоровья и новых успехов в творчестве.

Ранее Меньшикова также поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил высочайшее мастерство и яркую индивидуальность актера.