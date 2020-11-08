Владимир Путин поздравил актера Олега Меньшикова с 60-летием

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил с 60-летием актера, худрука театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Телеграмма представлена на сайте Кремля.
Путин отметил неисчерпаемый потенциал творческих возможностей артиста и его талант. По словам президента РФ, Меньшиков блестяще проявляет себя как в актерской сфере, так и в непростом режиссерском труде.
Также Путин подчеркнул, что Меньшикову удается блестяще реализовывать на сцене театра имени Ермоловой все необычные и яркие художественные замыслы, а также активно участвовать в культурной жизни страны.
Президент России пожелал Меньшикову здоровья и новых успехов в творчестве.
Ранее Меньшикова также поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил высочайшее мастерство и яркую индивидуальность актера.