Главархив Москвы опубликовал подборку тематических фото к 8 Марта

Фото: О. Булдакова. 3 марта 1971 года. Главархив Москвы
Главархив Москвы опубликовал снимки российских женщин, живущих в разное время. Фотоальбом "Любимые" появился в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На фотографии 1900 года можно увидеть дочь московского предпринимателя Машу Менкель. Также в подборке есть фотография жительницы деревни Марьино. Снимки конца XIX – начала XX века сделаны в естественной обстановке, а выглядят при этом постановочными.
Следующий блок фотографий показывает женщин, которые стремятся к профессиональной реализации. В частности, в галерее представлены снимки Ольги Гнесиной и сестры милосердия.
Фотографии советского периода также отражают стремление женщин работать. На одной из них отражена женская строительная бригада в минуты отдыха.
Современные фото показывают женщин на московском фестивале "Вам, любимые".
В галерее можно познакомиться с работами фотографов Николая Щапова, Бориса Игнатовича, Михаила Трахмана, Юрия Королева, Леонида Бергольцева, Виктора Ахломова, Марка Редькина, Бориса Трепетова, Льва Портера.
Ранее в столичном Главархиве рассказали об истории строительства новых веток и участков Сокольнической, Калужско-Рижской и Филевской линий московского метро, которое было предпринято 64 года назад – 22 февраля 1957 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: