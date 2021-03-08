Главархив Москвы опубликовал подборку тематических фото к 8 Марта

Фото: О. Булдакова. 3 марта 1971 года. Главархив Москвы

Главархив Москвы опубликовал снимки российских женщин, живущих в разное время. Фотоальбом "Любимые" появился в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На фотографии 1900 года можно увидеть дочь московского предпринимателя Машу Менкель. Также в подборке есть фотография жительницы деревни Марьино. Снимки конца XIX – начала XX века сделаны в естественной обстановке, а выглядят при этом постановочными.

Следующий блок фотографий показывает женщин, которые стремятся к профессиональной реализации. В частности, в галерее представлены снимки Ольги Гнесиной и сестры милосердия.

Фотографии советского периода также отражают стремление женщин работать. На одной из них отражена женская строительная бригада в минуты отдыха.

Современные фото показывают женщин на московском фестивале "Вам, любимые".

В галерее можно познакомиться с работами фотографов Николая Щапова, Бориса Игнатовича, Михаила Трахмана, Юрия Королева, Леонида Бергольцева, Виктора Ахломова, Марка Редькина, Бориса Трепетова, Льва Портера.

Ранее в столичном Главархиве рассказали об истории строительства новых веток и участков Сокольнической, Калужско-Рижской и Филевской линий московского метро, которое было предпринято 64 года назад – 22 февраля 1957 года.

