Умер советский и российский продюсер и драматург Феликс Эскин

Организатор кинопроизводства, драматург и продюсер Феликс Эскин умер на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте "Ленфильма".
"Это был искренний, доброжелательный, преданный своему делу человек, память о котором надолго сохранится в сердцах ленфильмовцев. Киностудия скорбит вместе с родными и близкими", – написал "Ленфильм".
Причина смерти на данный момент неизвестна. Информацию о дате и месте прощания объявят позже.
Работать на студии Эскин стал в 1957 году как водопроводчик и кочегар, но в итоге дошел до должности организатора производства, сотрудничая с выдающимися режиссерами современности.
В "Ленфильме" отмечают, что особой страницей творческой биографии Эскина стала его работа с Алексеем Германом. Феликс Михайлович был директором картин "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом".
Он также сотрудничал с Виталием Мельниковым, Игорем Масленниковым и Иосифом Хейфицем. Одной из последних работ Эскина стал документальный фильм Виктора Бутурлина "Одна на всех", к которому он написал сценарий.
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