Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

09:43

Умер заслуженный артист России Владимир Дерябкин

культура

Фото: ТАСС/Сергей Смольский

Заслуженный артист России Владимир Дерябкин скончался на 73-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

О кончине известного клоуна и дрессировщика рассказала его подруга Елена Романова.

"Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего", – сообщила она.

Владимир Дерябкин родился в Ростовской области. В 16 лет он начал работать в ленинградском цирке на Фонтанке. Сначала артист трудился в качестве конюха, а потом стал клоуном. В цирке Дерябкин-старший проработал до 1998 года.

Заслуженный артист также известен как создатель Медвежьего театра миниатюр и Музея граммофонов и фонографов, который является не только единственным в России, но и самым крупным собранием в мире.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать