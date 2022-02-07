Умер заслуженный артист России Владимир Дерябкин

Фото: ТАСС/Сергей Смольский

Заслуженный артист России Владимир Дерябкин скончался на 73-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

О кончине известного клоуна и дрессировщика рассказала его подруга Елена Романова.

"Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего", – сообщила она.

Владимир Дерябкин родился в Ростовской области. В 16 лет он начал работать в ленинградском цирке на Фонтанке. Сначала артист трудился в качестве конюха, а потом стал клоуном. В цирке Дерябкин-старший проработал до 1998 года.

Заслуженный артист также известен как создатель Медвежьего театра миниатюр и Музея граммофонов и фонографов, который является не только единственным в России, но и самым крупным собранием в мире.