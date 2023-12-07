Якубович заявил, что москвичи "зажрались"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Телеведущий Леонид Якубович, говоря о людях, родившихся в Москве, заявил, что они "зажрались". Такое заявление он сделал в шоу на YouTube-канале.

"Очень тут (в Москве) все зажрались. Все такие благостные. Это было всегда, кстати", – сказал он.

При этом люди, приехавшие в столицу из других городов, по его мнению, добиваются результатов быстрее. По словам Якубовича, они к этому привыкли.

Вместе с этим телеведущий высказал признание людям, переехавшим в Москву. По его словам, "прижиться" в чужом городе очень сложно. Он также добавил, что спокойно относится к тем, кто оставил маленькие города.

Ранее стало известно, что самыми благополучными регионами России являются Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Камчатка.

Среднемесячная зарплата в Москве, по данным ФоРГО, составляет 122 тысячи рублей. При этом минимальный размер трат на одного человека в месяц в столице составляет 30,3 тысячи рублей.

