В пяти городах России пройдет международный кинофестиваль "Хоррор Фест"

Фото: Amazon Studios
Международный кинофестиваль "Хоррор Фест" пройдет в пяти городах России с 9 по 12 декабря. В Москве зрители смогут посмотреть фильмы-конкурсанты в кинотеатре "Октябрь", жители Cеверной столицы – в "КАРО 9 Варшавский экспресс", в Екатеринбурге показ пройдет в залах "Каро 10 Радуга Парк", в Новосибирске – в "КАРО 10 Галерея", в Казани – "Каро 6 Кольцо".
В программе фестиваля значатся 10 кинокартин: "Бабушка", "Вали отсюда", "Венецияфрения", "Сожженный заживо" и другие. Открыла программу смотра мировая премьера фильма "Обитель Зла: Раккун-Сити".
Председателем жури "Хоррор Феста" стал актер и режиссер Данила Казловский. В рамках кинофестиваля он проведет закрытую сессию вопросов и ответов, на которой представит несколько эксклюзивных отрывков из нового сериала "Карамора". Также в состав жюри вошли режиссер Святослав Подгаевский, продюсер Иван Капитонов, актер и режиссер Андрес Пуустусмаа.
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