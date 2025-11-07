Умерла актриса из фильма "Ширли Валентайн" Полин Коллинз

Фото: gettyimages/WireImage/Karwai Tang

Британская актриса Полин Коллинз, звезда фильма "Ширли Валентайн", умерла в возрасте 85 лет, сообщает издание The Guardian.

По данным журналистов, она несколько лет боролась с болезнью Паркинсона. Актриса ушла из жизни в доме престарелых в северной части Лондона в кругу семьи.

Родственники вспоминают ее яркой, искрометной и остроумной артисткой как на сцене, так и на экране. Она воплощала самые разные роли – от матерей до политиков и королев, подчеркивается в публикации.

Коллинз родилась 3 сентября 1940 года в городе Эксмут, графство Девон. Образование она получила в Центральной школе речи и драмы и до начала актерской карьеры успела поработать учительницей. В 1969 году она вышла замуж за актера Джона Олдертона, в их семье родилось трое детей.

Переломным моментом в ее карьере стала роль в сериале "Вверх, вниз по лестнице" (1971), которая принесла ей широкую известность. Однако настоящим триумфом стала работа в фильме "Ширли Валентайн" (1989), после которой ее номинировали на "Оскар" и премию BAFTA за лучшую женскую роль. Эту же роль она исполняла и в театре – на сценах лондонского Вест-Энда и нью-йоркского Бродвея.

За свою карьеру Коллинз снялась почти в 50 кинокартинах и сериалах, среди которых "Город удовольствий", "Дорога в рай" и "Квартет", где ее партнершей была Мэгги Смит. Вклад актрисы в драматическое искусство был отмечен в 2001 году, когда она была удостоена Ордена Британской империи.