Умерла солистка поп-группы Gemini Карин Гленмарк

Фото: youtube.com/ABBACRAZY

Солистка шведской поп-группы Gemini Карин Гленмарк умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сообщество фанатов музыкального коллектива в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что Гленмарк скончалась 30 октября. Причины ее смерти не называются. У певицы остались трое сыновей, один из которых выступает с группой Hoffmaestro.

Гленмарк родилась 8 апреля 1952 года в шведском городе Томелилла. В 1985-м вместе с дядей и его женой она основала Gemini после совместных выступлений в семейном коллективе Glenmarks.

Всего Gemini выпустила четыре альбома. Первые два покорили чарты Скандинавии. Кроме того, артистка записала сингл Just Like That совместно с группой АВВА.