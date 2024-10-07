Концерт турецкого актера Бурака Озчивита в Москве перенесен на февраль

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Концерт турецкого актера Бурака Озчивита, который должен был пройти на "Live арене" в Москве 10 октября, перенесли на 10 февраля 2025 года в связи с изменением графика артиста. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе агентства Moscow Nights.

Теперь концерт "Музыка турецких сериалов" с участием Озчивита в связи с изменением даты проведения мероприятия пройдет в Кремлевском дворце. При этом в сентябре актер выступил в Сочи, а 9 октября – в Санкт-Петербурге.

Озчивит известен по сериалу "Великолепный век", где сыграл османского командира Малкочоглу Бали-бея, а также по сериалу "Черная любовь". Последний получил премию Emmy в номинации "Лучшая теленовелла года".

Ранее стало известно, что Озчивит исполнит одну из главных ролей в 11-й части российской франшизы "Елки". Съемки ленты начались 25 августа в татарском Альметьевске. Для турецкого актера это станет дебютом в российском кино.

После Татарстана съемки продолжатся в Москве. Также в фильме снимутся Кристина Бабушкина, Маша Раскина, Рузиль Минекаев.

