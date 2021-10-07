Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11:59

Главная / Новости /

Пригожин заявил, что худрук МХАТа должен покинуть пост после сравнения Бузовой с Валерией

"Разница колоссальная": Пригожин ответил на сравнение Валерии с Бузовой
культура эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музыкальной продюсер Иосиф Пригожин рассказал Москве 24, что худрук МХАТа Эдуард Бояков должен покинуть свой пост после сравнения певицы Валерии с Ольгой Бузовой.

Ранее художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Эдуард Бояков на YouTube-шоу "Откройте, Давид" заявил, что между Ольгой Бузовой и Валерией нет функциональной разницы. Разговор об этом зашел в рамках обсуждения нашумевшей постановки "Чудесный грузин", премьера которой с участием бывшей звезды "Дома-2" состоялась 11 июня.

Роль певицы кабаре Бэллы Шанталь в спектакле Бояков также предлагал Валерии. Однако из-за плотного гастрольного графика артистка не смогла принять участие в постановке и в итоге отказалась.

"Своими высказываниями Бояков девальвирует искусство, девальвирует профессию. Тогда давайте отменим все институты, отменим вообще академическое образование и забудем про это навсегда", – заявил Пригожин.

Он должен покинуть свой пост, после того что сказал. Разница колоссальная между профессиональным человеком, профессиональной академической певицей и случайным человеком, проходящим мимо. Раньше, чтобы переступить порог театра, надо было получить знания, а сейчас достаточно иметь хайп и деньги и больше ничего.
Иосиф Пригожин
музыкальный продюсер

По словам Пригожина, выступление требует специальной подготовки. "Валерия – народная артистка России, скромный человек и, прежде чем подойти к любому вопросу, она изучает его и ей необходима масса репетиций. Мне интересно, как читала партитуру Ольга Бузова, которую принесли нам тогда в кабинет Боякова", – заявил он.

Музыкальный продюсер Валерии признался, что даже рад, что ей пришлось отказаться от участия в таком проекте.

Я счастлив, что моя интуиция мне подсказала, что не надо этого делать Валерии ни за бесплатно, ни за деньги, ни за что.
Иосиф Пригожин
музыкальный продюсер

Ранее худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил, что театр продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин" еще на один сезон. Он рассказал, что доволен работой бывшей звезды "Дома-2", а ее феномен сравнил с популярностью Энди Уорхола.

Читайте также


Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать