Пригожин заявил, что худрук МХАТа должен покинуть пост после сравнения Бузовой с Валерией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Музыкальной продюсер Иосиф Пригожин рассказал Москве 24, что худрук МХАТа Эдуард Бояков должен покинуть свой пост после сравнения певицы Валерии с Ольгой Бузовой.
Ранее художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Эдуард Бояков на YouTube-шоу "Откройте, Давид" заявил, что между Ольгой Бузовой и Валерией нет функциональной разницы. Разговор об этом зашел в рамках обсуждения нашумевшей постановки "Чудесный грузин", премьера которой с участием бывшей звезды "Дома-2" состоялась 11 июня.
Роль певицы кабаре Бэллы Шанталь в спектакле Бояков также предлагал Валерии. Однако из-за плотного гастрольного графика артистка не смогла принять участие в постановке и в итоге отказалась.
"Своими высказываниями Бояков девальвирует искусство, девальвирует профессию. Тогда давайте отменим все институты, отменим вообще академическое образование и забудем про это навсегда", – заявил Пригожин.
По словам Пригожина, выступление требует специальной подготовки. "Валерия – народная артистка России, скромный человек и, прежде чем подойти к любому вопросу, она изучает его и ей необходима масса репетиций. Мне интересно, как читала партитуру Ольга Бузова, которую принесли нам тогда в кабинет Боякова", – заявил он.
Музыкальный продюсер Валерии признался, что даже рад, что ей пришлось отказаться от участия в таком проекте.
Ранее худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил, что театр продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин" еще на один сезон. Он рассказал, что доволен работой бывшей звезды "Дома-2", а ее феномен сравнил с популярностью Энди Уорхола.
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