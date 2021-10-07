Пригожин заявил, что худрук МХАТа должен покинуть пост после сравнения Бузовой с Валерией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музыкальной продюсер Иосиф Пригожин рассказал Москве 24, что худрук МХАТа Эдуард Бояков должен покинуть свой пост после сравнения певицы Валерии с Ольгой Бузовой.

Ранее художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Эдуард Бояков на YouTube-шоу "Откройте, Давид" заявил, что между Ольгой Бузовой и Валерией нет функциональной разницы. Разговор об этом зашел в рамках обсуждения нашумевшей постановки "Чудесный грузин", премьера которой с участием бывшей звезды "Дома-2" состоялась 11 июня.

Роль певицы кабаре Бэллы Шанталь в спектакле Бояков также предлагал Валерии. Однако из-за плотного гастрольного графика артистка не смогла принять участие в постановке и в итоге отказалась.

"Своими высказываниями Бояков девальвирует искусство, девальвирует профессию. Тогда давайте отменим все институты, отменим вообще академическое образование и забудем про это навсегда", – заявил Пригожин.





Иосиф Пригожин музыкальный продюсер Он должен покинуть свой пост, после того что сказал. Разница колоссальная между профессиональным человеком, профессиональной академической певицей и случайным человеком, проходящим мимо. Раньше, чтобы переступить порог театра, надо было получить знания, а сейчас достаточно иметь хайп и деньги и больше ничего.

По словам Пригожина, выступление требует специальной подготовки. "Валерия – народная артистка России, скромный человек и, прежде чем подойти к любому вопросу, она изучает его и ей необходима масса репетиций. Мне интересно, как читала партитуру Ольга Бузова, которую принесли нам тогда в кабинет Боякова", – заявил он.

Музыкальный продюсер Валерии признался, что даже рад, что ей пришлось отказаться от участия в таком проекте.





Иосиф Пригожин музыкальный продюсер Я счастлив, что моя интуиция мне подсказала, что не надо этого делать Валерии ни за бесплатно, ни за деньги, ни за что.

Ранее худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил, что театр продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин" еще на один сезон. Он рассказал, что доволен работой бывшей звезды "Дома-2", а ее феномен сравнил с популярностью Энди Уорхола.



Медведева Светлана