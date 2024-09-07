Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева выступит на "Москве 2030"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе 7 сентября состоится выступление ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева, передает портал мэра и правительства столицы.

Ансамбль был основан в 1937 году, он стал символом русской музыкальной традиции. Гости мероприятия смогут увидеть вокально-хореографические композиции "Лучший город земли", "Школьная полька", "Калинка", "Детство – это мы" и другие. Выступление ансамбля начнется в 12:00.

Уточнить актуальное расписание мероприятий можно на сайте.

Кроме того, гости фестиваля "Москва 2030" смогут встретить известных людей на двух площадках городских электронных проектов. В рамках форума в столице продолжают работать 10 площадок электронных проектов.

Посетители фестиваля также увидят дрессировку служебных собак. Мероприятие пройдет на площадке в парке "Музеон". Здесь же можно будет попробовать свои силы в серфинге и посетить различные мастер-классы.