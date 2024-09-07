07 сентября, 10:18Культура
Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева выступит на "Москве 2030"
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе 7 сентября состоится выступление ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева, передает портал мэра и правительства столицы.
Ансамбль был основан в 1937 году, он стал символом русской музыкальной традиции. Гости мероприятия смогут увидеть вокально-хореографические композиции "Лучший город земли", "Школьная полька", "Калинка", "Детство – это мы" и другие. Выступление ансамбля начнется в 12:00.
Уточнить актуальное расписание мероприятий можно на сайте.
Кроме того, гости фестиваля "Москва 2030" смогут встретить известных людей на двух площадках городских электронных проектов. В рамках форума в столице продолжают работать 10 площадок электронных проектов.
Посетители фестиваля также увидят дрессировку служебных собак. Мероприятие пройдет на площадке в парке "Музеон". Здесь же можно будет попробовать свои силы в серфинге и посетить различные мастер-классы.
Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" завершится в Москве 8 сентября