Прощание с народным артистом России Сафроновым пройдет в Малом театре 9 августа

Фото: maly.ru

Прощание с народным артистом России Владимиром Сафроновым пройдет на Исторической сцене Малого театра в субботу, 9 августа, 11:00 до 11:40. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Сафронов скончался на 85-м году жизни 5 августа.

Артист окончил Щепкинское театральное училище. После начал работать в Первом Московском областном драматическом театре. Также он служил в Театре имени А. С. Пушкина, сыграв в спектаклях "Зыковы", "Драматическая песня", "Обломов" и других.

В 1972 году Сафронов стал актером Малого театра. Там он сыграл примерно 60 ролей, среди которых – Погуляев в спектакле "Пучина", Борис в "Грозе", Досужев в "Доходном месте", а также Татищев в "Дмитрии Самозванце и Василии Шуйском" и Салай Салтаныч в "Последней жертве".

Сафронов запомнился зрителям и своими ролями в исторических постановках Малого театра. Он принимал участие в представлениях "Царь Федор Иоаннович", "Князь Серебряный", "Царь Иоанн Грозный", "Царь Борис". За свои труды артист был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени в 1997 году. Помимо этого, в 2006-м ему присвоили звание народного артиста России.

