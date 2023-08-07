Режиссера Джимбинову нашли мертвой спустя год после ее смерти – СМИ

Фото: kino-teatr.ru

Режиссера и театрального постановщика Светлану Джимбинову обнаружили мертвой в ее квартире на Университетском проспекте в Москве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на неназванный источник.

Отмечается, что соседи Джимбиновой обратились в правоохранительные органы, поскольку долго ее не видели, а дверь в квартиру никто не открывал. Прибывшие на место сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили тело режиссера на полу. Было установлено, что женщина скончалась примерно в начале прошлого года.

Точная причина смерти режиссера в настоящее время устанавливается. Известно, что ей было 83 года.

Джимбинова известна по таким театральным постановкам, как "Старые друзья", "Кот в сапогах" и "Про Ивана-не-великана". В конце 1970-х она выступила режиссером фильма "Золушка".