Стала известна дата похорон Вилли Токарева

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Похороны певца Вилли Токарева пройдут 9 августа. Место захоронения пока не уточняется, сообщает ТАСС.

Ранее в столичном департаменте торговли и услуг сообщили, что шансонье могут похоронить на Троекуровском кладбище.

Вилли Токарев умер 4 августа в одной из столичных больниц. В городской комиссии по монументальному искусству заявили, что в Москве могут увековечить память певца.

Певец родился в 1934 году. В 40 лет эмигрировал в США, а в 1989 году посетил СССР с концертами. В 1990-е музыкант переехал в Москву, где открыл студию звукозаписи.

Среди наиболее известных песен: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".