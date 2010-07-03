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05:31

Память музыканта Токарева могут увековечить в Москве

утраты общество культура

05:31

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Заместитель председателя столичной комиссия по монументальному искусству Лев Лавренов заявил, что поддержать просьбу об увековечении памяти скончавшегося музыканта Вилли Токарева.

"Я бы поддержал просьбу об увековечении, а как именно – памятная табличка или что-то другое – как раз это мы бы обсудили в комиссии", – сказал он Агентству "Москва".

Вилли Токарев – советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Он умер в воскресенье, 4 августа в возрасте 84 лет.

Музыкант родился в Адыгее. Окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса.

Работал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели, позднее – в ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой.

В 1974 году Токарев эмигрировал в США. В 1990-е переехал в Москву, где открыл свою студию звукозаписи.

Ранее сообщалось, что Мосгордума поддержит установку памятной таблички рэперу Децлу на доме в Москве, где он жил, однако это может произойти не ранее, чем через 10 лет.

Умер певец Вилли Токарев

утраты общество культура

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