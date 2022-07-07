Умер народный артист РФ Михаил Каплан

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Умер народный артист России Михаил Каплан. Ему было 89 лет, сообщается на сайте Пензенского областного драматического театра.

Артист скончался после продолжительной болезни, лечение от которой проходил в Израиле.

В Пензенском театре Каплан исполнил около 70 ролей за более чем 40 лет. Артист наиболее известен по ролям Тевье-молочника в "Поминальной молитве", Новосельцева в "Сослуживцах", Бегемота в "Мастере и Маргарите" и Фирса в "Вишневом саде".

