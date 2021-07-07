Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в Подмосковье с соблюдением санитарных мер

Фото: министерство культуры Московской области

Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" в 2021 году пройдет с сокращенным числом зрителей при соблюдении противовирусных мер. Об этом сообщается на сайте Минкультуры региона.

"IV ежегодный open-air фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет с 14 по 18 июля в подмосковном музее "Новый Иерусалим", – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля состоятся восемь концертов, которые будут проведены в атриуме музея в формате open-air. Перед музыкальными выступлениями запланированы лекции.

Также всем участникам фестиваля будет доступно бесплатное посещение выставок "Скрытые пространства" испанского художника Хосе Мануэля Баллестера, "Приближая красоту" русского импрессиониста Константина Горбатова и "Возвращение в усадьбу".

"При проведении музыкального фестиваля будут соблюдены все действующие антиковидные нормы и требования. Максимальное количество зрителей на всех концертах не превышает 500 человек", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет выставка декоративно лиственных растений. С 9 по 22 июля москвичам представят десятки видов разнообразных цветов и кустарников. Понравившиеся растения можно будет заказать прямо на выставке.