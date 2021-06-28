Беглов заявил, что выпускники школ заслужили праздник "Алые паруса" в очном формате

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что выпускники школ заслужили праздник "Алые паруса" в городе в очном формате.

"Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни. Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года. И мы это сделали", – отметил Беглов в эфире "Радио России".

Он добавил, что для мероприятия был освобожден центр Петербурга, создана специализированная зона безопасности, организован входной контроль.

"По требованию Роспотребнадзора на праздник не допускали сопровождающих, за исключением учителей, имеющих высокий уровень антител", – добавил губернатор.

По словам Беглова, перед проведением мероприятия все были предупреждены о возможных рисках и о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.



25 июня в Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса". В этом году выпускники должны были находиться на шоу в медицинских масках, которые выдавали при входе на Дворцовую площадь. Также у них измеряли температуру.

Из-за пандемии количество зрителей было ограничено, а на Дворцовую площадь и набережную Невы вход был открыт исключительно для выпускников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что руководство Санкт-Петербурга учитывает санитарно-эпидемические рекомендации Роспотребнадзора при проведении массовых мероприятий, это касалось и фестиваля "Алые паруса".

