Церемония вручения премии "Хрустальная Турандот" пройдет в Театре Вахтангова 18 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония вручения столичной театральной премии "Хрустальная Турандот" пройдет в 32-й раз в Театре Вахтангова 18 июня. Об этом сообщается на сайте премии.

Церемония вручения пройдет в форме спектакля. Ее главными героями станут принцесса Турандот, которую будет играть Елизавета Арзамасова, и лауреаты премии. Арзамасова огласит имена лауреатов в таких номинациях, как "Лучший спектакль сезона", "За лучший дебют", "За лучшую мужскую и женскую роль", "За лучшую сценографию". Вместе с ней на сцену выйдет артист Московского театра оперетты Александр Бабик.

"Изначально "Хрустальная Турандот" создавалась как московская театральная премия, но в прошлом году она шагнула не только за пределы столицы, но и за пределы России", – отметили в пресс-службе.

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"Это уже второй наш опыт, когда "Хрустальная Турандот" вышла за границы Москвы и России. Совместно с исполкомом СНГ мы награждаем артистов из братских стран. В прошлом году лауреатом стал актер из Белоруссии Владимир Гостюхин", – добавил создатель премии продюсер Борис Беленький.

Премия "Хрустальная Турандот" была основана в 1991 году. Ее название, которое было дано в честь спектакля Евгения Вахтангова "Принцесса Турандот", принадлежит Беленькому.

Ранее говорилось, что церемония вручения Национальной премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold состоится в столичном концертном зале "Градский Холл" 15 июня. На сцену выйдут отечественные звезды разных поколений, которые исполнят только главные хиты.

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