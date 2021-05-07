Бузова обратилась к подписчикам из больницы

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова попала в больницу, где перенесла тяжелую операцию, сообщают "Дни.ру".

Певица в своем Instagram рассказала подписчикам, что отходит от наркоза очень тяжело. На кадрах Бузова постоянно плачет и говорит с трудом.

По данным СМИ, артистка уже два дня находится в отделении интенсивной терапии. Однако информации о том, что именно произошло со звездой, пока нет.

"То ли это наркоз, то ли что, я постоянно плачу и не могу встать с кровати. Очень сильная слабость, температура поднялась", – поделилась певица.

При этом она отметила, что все самое страшное позади. По ее словам, она находится под наблюдением врачей, которые оценивают ее состояние как стабильное.

PR-директор Антон Богословский ранее официально прокомментировал госпитализацию телеведущей. По его словам, звезда на самом деле находится в больнице. Ей сделали операцию. За ее состоянием сейчас следят врачи.