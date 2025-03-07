В кинопарке "Москино" покажут первые эпизоды сериала "Казанова. В бегах"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Первые два эпизода сериала "Казанова. В бегах" покажут 8 марта в кинопарке "Москино", передает портал мэра и правительства Москвы.

Показ эпизодов, которые снимались на площадках кинопарка, пройдет в 16:00 в многофункциональном центре "Москино". Позже авторы сериала встретятся с гостями – в 18:00 в декорациях "Театра Гонзаги" продюсер сериала Аника Галина и режиссер Сергей Комаров расскажут, как проходили съемки кинокартины.

За самые оригинальные и сложные вопросы аудитории могут подарить призы – подарочные коробки с косметикой и худи. Вход на показ и встречу с продюсерами проекта бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

События сериала происходят летом 1980 года. Жители СССР готовятся к Олимпиаде (ОИ), но герой Игорь Апрельцев, известный как Казанова, рассматривает ОИ как возможность для путешествия и приключений. Роль Апрельцева исполнил Антон Хабаров. Также в сериале снимались Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица и Анна Банщикова.

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