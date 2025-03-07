Умерла актриса из сериала "Спасатели Малибу" Памела Бах-Хассельхоф

Фото: AP Photo/Danny Moloshok

Актриса из сериала "Спасатели Малибу" Памела Бах-Хассельхоф умерла в Лос-Анджелесе на 63-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в полиции.

Родственники Бах-Хассельхоф не смогли дозвониться до нее. Именно поэтому близкие актрисы обратились в полицию. Полицейские вскрыли дверь в ее дом и обнаружили артистку мертвой. По версии правоохранителей, женщина могла совершить самоубийство.

У Бах-Хассельхоф остались две дочери от актера Дэвида Хассельхофа, который является ее бывшим мужем, а также внучка.

"Наша семья глубоко опечалена смертью Памелы", – заявил экс-супруг актрисы, поблагодарив всех за поддержку и попросив уважать их право на частную жизнь.



Бах-Хассельхоф родилась 16 октября 1963 года в Талсе, американский штат Оклахома. Она начала свою карьеру в кино в 1985 году. Актриса сыграла свыше 20 ролей в фильмах и сериалах, например в "Молодых и дерзких", "Обнажение необходимо", "Зловещем особняке" и других проектах. Артистка также получила премию Bravo Otto.

С бывшим супругом актриса познакомилась на съемках сериала "Рыцарь дорог". Их свадьба состоялась в 1989 году. После пара снялась в сериале "Спасатели Малибу". Однако в 2006 году они приняли решение развестись.

