Умерла итальянская актриса Элеонора Джорджи

Фото: кадр из фильма "Бархатные ручки"; режиссер – Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча; производство – Paramount Pictures

Итальянская актриса Элеонора Джорджи умерла в возрасте 71 года, сообщает газета La Repubblica.

Артистка скончалась после тяжелой болезни. В октябре 2023 года у нее нашли рак поджелудочной железы, но несмотря на сложное лечение, метастазы добрались до мозга, говорится в материале СМИ.

Актриса родилась в Риме в 1953 году. Она дебютировала в 1972 году в фильме режиссера Федерико Феллини "Рим", хотя даже не была указана в титрах.

Со временем она стала одной из самых знаковых актрис итальянского кино, прославившись ролями в картинах Карло Вердоне, Дамиано Дамиани, Лилианы Кавани, Франко Кастеллано и Джузеппе Моччи.

