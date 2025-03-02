Актриса из комедии "Цыпочка" Энджи Стоун разбилась в ДТП

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Американская соул-певица и актриса, сыгравшая в комедии "Цыпочка", Энджи Стоун погибла в дорожной аварии после своего выступления в штате Алабама. Об этом сообщает издание The Sun.

63-летняя исполнительница утром в субботу, 1 марта, возвращалась со своего концерта с другими музыкантами и бэк-вокалистами. В пути их микроавтобус перевернулся.

"Стоун оказалась единственной погибшей из девяти человек, находившихся в микроавтобусе", – говорится в материале.

Стоун родилась в 1961 году в Южной Каролине. Она была участницей культового хип-хоп-трио The Sequence. В конце 1990-х также начала сольную карьеру. В 1999 году был издан ее дебютный альбом Black Diamond, который получил золотой статус в США. За вклад в развитие R&B и неосоула ее дважды номинировали на "Грэмми".