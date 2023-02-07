Второй сезон комедии "Омар в большом городе" выйдет 14 февраля

Фото: пресс-служба KION

Второй сезон комедии "Омар в большом городе" о приключениях добродушного дагестанца по имени Омар в Москве станет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 14 февраля.

Несколько лет назад Омар (Омар Алибутаев) приехал из дагестанского села покорять Москву. Он все еще живет в съемной квартире с другом Олегом (Олег Верещагин), работает таксистом, однако врет родителям и друзьям, что стал настоящим миллионером. И теперь у Омара есть всего несколько дней, чтобы разбогатеть – к нему в гости едут родители!

А еще Омару надо успеть одержать победу в любви: увести красавицу Асю от столичного мажора Марка, иначе родители заставят его жениться на другой. Так у Омара начинаются новые приключения в большом городе.



Омар Алибутаев исполнитель главной роли Мой герой сильно изменился. В первом сезоне Омар думал, что сможет покорить Москву своими методами, договориться со всеми – он ведь привык, что в его родном Дагестане все друг другу помогают. В продолжении сериала Омар уже знает законы столицы, он стал хитрым и осторожным. Мне кажется, зрители заметят изменения героя: это видно по его характеру, действиям. Можно сказать, что он в хорошем смысле зазвездился, превратился в сельского мачо.

В 2017 году на YouTube появился блог Омара Алибутаева, известного участника команды КВН "Сборная Дагестана", в котором колоритно и с юмором рассказывалось, как "понаехавшему" стать москвичом. Очень быстро блог стал популярным и продолжает выходить до сих пор.

Первый сезон сериала "Омар в большом городе" был снят АО "Москва Медиа" и вышел на YouTube в 2019 году. В том же году проект был назван лучшим веб-сериалом на Второй российской премии в области веб-индустрии.

Режиссером второго сезона вновь стал Дмитрий Грачев (главный продюсер АО "Москва Медиа") – режиссер первого сезона "Омара в большом городе", полнометражных фильмов "Невеста любой ценой", "Свадьба по обмену". Над сценарием продолжили работу шоураннер Иван Рымарев и сценарист Георгий Гигашвили.

"Во втором сезоне у Омара и Олега появится свой бизнес, поэтому героев ждут головокружительные приключения, взлеты и падения. Также ожидаем развязки любовной интриги между Омаром и телеведущей Асей. Если говорить без спойлеров, то герой столкнется с таким количеством оппонентов, будто мы снимали боевик, а не комедию. Это будет очень зрелищно с точки зрения драматургии. Думаю, что самая сильная сторона нашего сериала – это юмор. Мы больше всего хотим, чтобы зритель хорошо провел время за просмотром, и особенно вместе со всей семьей. Мне кажется, что история про Омара важна для всех, потому что она про связь поколений и идею, что добро обязательно победит зло. Любовь, доброта и юмор – это спасет нашу жизнь", – рассказал Грачев.

Второй сезон сериала "Омар в большом городе" произведен совместно онлайн-кинотеатром KION и медиахолдингом АО "Москва Медиа".

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