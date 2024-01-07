Кинорежиссер Рябоконь умер в возрасте 84 лет

Фото: ТАСС/Максим Блохин

Советский и российский режиссер Олег Рябоконь скончался в Петербурге на 85-м году жизни. Об этом ТАСС рассказали в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов РФ.

Там указали, что Рябоконь умер дома вечером 6 января.

Режиссер родился в Ленинграде в 1939 году. В 1961 году он окончил Ленинградский военно-механический институт, а в 1972 году – актерско-режиссерское отделение при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). С 2008 года являлся мастером курса в СПБГУКиТ по специальности "Режиссура телевизионных программ". Жил и работал Рябоконь в Северной столице.

Режиссер стал известен после фильма "Али-Баба и сорок разбойников". Также он был постановщиком многочисленных музыкальных фильмов и телеспектаклей, где были использованы песни на его собственные стихи. Наибольшую популярность получила песня "Снимается кино", которую сначала спел Михаил Боярский, а затем ее исполнил Николай Караченцов.