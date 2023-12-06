Скончался основатель британской рок-группы Wings Дэнни Лейн

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Основатель британской рок-группы Wings Дэнни Лейн умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на жену музыканта Элизабет Хайнс.

Она сообщила, что Лейн ушел из жизни утром 5 декабря. Музыкант страдал от интерстициальной болезни легких, что, предположительно, и стало причиной его смерти.

Дэнни Лейн основал группу Wings в 1971 году совместно с Полом Маккартни и его женой Линдой после распада The Beatles. За десять лет своего существования группа выпустила девять альбомов. В 1981 году коллектив прекратил выступать на фоне убийства Джона Леннона.

Маккартни прокомментировал смерть Лейна, сообщив, что он обладал большим музыкальным талантом и превосходным чувством юмора. По его словам, Дэнни Лейн был потрясающим вокалистом и гитаристом.

"Его будет не хватать поклонникам, а друзья будут вспоминать о нем с теплотой", – добавил он.