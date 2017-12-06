Названы самые скучные фильмы всех времен

Фото: кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого", режиссер : Сэм Тейлор-Джонсон

Составлен список самых скучных фильмов всех времен. Шорт-лист выбрали британские кинокритики, затем перечень представили для зрительского голосования.

Главной скучной картиной стал фильм "Пятьдесят оттенков серого", который набрал 34 процента голосов, сообщает "Газета.ру". Не понравилась аудитории и "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света". Фильм назвали самым скучным 29 процентов британцев, третье место и 26 процентов голосов получила картина "Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза".

Кроме того у зрителей не вызвали интереса "Горбатая гора", "Артист", "Трансформеры", "Почтальон", "Австралия", "Ванильное небо" и "Семь лет в Тибете".

Ранее журналисты из Великобритании выбрали пять худших фильмов за всю историю кино. Обязательным условиями были известность лент и их провал в прокате. Первое место занял фильм уже прославившегося худшим режиссером Эдварда Вуда-младшего.

Позднее появился список худших российских картин из современной истории кинематографа. Главным провалом посчитали супегеройский фильм "Защитники" 2017 года выпуска. Не подошли зрителям также картины "Самый лучший фильм 2", ремейк "Кавказской пленницы" и картина "Взломать блогеров".

Кроме того, британские СМИ определили самый лучший рождественский фильм всех времен. Это звание получила картина "Квартира" 1960 года выпуска. При этом из списка лент создающих рождественское настроение вычеркнули "Крепкого орешка".