Выбран величайший рождественский фильм всех времен

Фото: кадр из фильма "Квартира", режиссер Билли Уайлдер
Британские журналисты определили лучший рождественский фильм всех времен. Им назвали снятую в 1960 году ленту "Квартира" Билли Уайлдера.
Главный герой картины одалживает ключи от своей квартиры тем, кто хочет развлечься "на стороне". Среди таких знакомых – его начальник, которому он просто не может отказать. Однажды он знакомится с любовницей босса и влюбляется в нее. Главные роли сыграли Джек Леммон и Ширли Маклейн.
По мнению британских СМИ картина, удостоенная пяти премий "Оскар", напоминает об истинном духе Рождества – единстве душ и надежде на будущее, сообщает "Газета.ру".
Ранее журналисты из Великобритании выбрали пять худших фильмов за всю историю кино. В перечень вошли известные картины, потерпевшие провал в прокате. Первое место занял фильм уже прославившегося худшим режиссера Эдварда Вуда-младшего.
Позднее появился список худших российских картин из современной истории кинематографа. Главным провалом посчитали супегеройский фильм "Защитники" 2017 года выпуска.
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