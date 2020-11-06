Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Фотожурналисты из 40 стран мира прислали свои снимки на конкурс News Photo Awards. Overcoming COVID, который организовал ТАСС.
В департаменте корпоративных коммуникаций агентства сообщили, что активнее всего в конкурсе принимают участие журналисты из Азии и Европы, а также Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. Принять участие в нем может любой фотограф, сотрудничающий со СМИ.
Конкурс посвящен борьбе с COVID-19 и призван отметить важность работы фотожурналистов, которые проявляют профессиональный героизм во время пандемии. В конкурсе представлены номинации "Одиночная фотография" и "Серия фотографий". Победители получат по три тысячи долларов.
Оценивать работы будут члены жюри, в состав которых входят известные фотожурналисты из ведущих мировых СМИ, и экспертный совет. Гран-при будет присужден журналисту, чью работу отметят члены жюри. Автор этого фото получит 10 тысяч долларов.
Заявки на участие принимаются до 1 декабря 2020 года. Победителей назовут 11 марта 2021 года. Узнать более подробную информацию о конкурсе можно на его сайте.
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