Евгений Герасимов: Театр на Малой Ордынке готовится к масштабной премьере

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Театр на Малой Ордынке готовится не только к открытию нового сезона, но и к премьере спектакля "Мастер и Маргарита. История любви". Об этом Агентству "Москва" рассказал художественный руководитель театра, народный артист России, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

"Новое прочтение одного из самых загадочных, дискуссионных произведений отечественной литературы – это "задачка со звездочкой". Но коллективу театра очень нравится ее решать. Зрителей ждут необычная хореография и акробатика, яркие иллюзионные спецэффекты. Кстати, в создании музыкального сопровождения участвовал популярный музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста", – рассказал Евгений Герасимов.

Сейчас в театре идут репетиции спектакля "Мастер и Маргарита. История любви". Сам Герасимов сыграет в новом спектакле Воланда, в роли Маргариты выступит Янина Студилина, а роль Мастера исполнит Игорь Стебунов. Премьера спектакля состоится 13 сентября.

В январе 2024 года в российских кинотеатрах стартовал широкий прокат фильма режиссера Михаила Локшина "Мастер и Маргарита". За первые выходные ленту посмотрели свыше миллиона зрителей, а ее сборы составили более 400 миллионов рублей.

За неделю, которая прошла после выхода в прокат новой экранизации романа "Мастер и Маргарита", продажи одноименной книги писателя Михаила Булгакова увеличились почти в 2,5 раза.

