Сокуров заявил, что его международная кинокарьера завершится на фестивале в Локарно

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Режиссер Александр Сокуров рассказал о своем видении поездки на предстоящий фестиваль, который пройдет в шведском Локарно с 3 по 13 августа. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я много раз в Локарно был, и много раз были премии, поэтому это у меня как бы завершение моей кинематографической жизни. Я начал свою международную жизнь в кино в Локарно, завершаю там же", – заявил Сокуров.
По словам режиссера, для него и его команды важно участие в фестивале, а не награды мероприятия. Сокуров отметил, что пока не знает, станет ли попавший в основной конкурс фестиваля фильм "Сказка" его последней работой.
Ранее стало известно, что лента Сокурова будет показана в программе основного конкурса смотра. Постановщик отметил, что фильм снят с показа в Венеции и Каннах, а "Локарно – наиболее корректный фестиваль, наиболее нейтральный".
Между тем в июне стало известно, что кинорежиссера Сокурова не выпустили в Финляндию из России. Причиной такого решения были названы антикоронавирусные ограничения.
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