СМИ раскрыли доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

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Самым дорогим российским юмористом оказался Максим Галкин. Сведения о гонорарах артистов комедийного жанра опубликовала газета "Комсомольская правда".

По информации издания, выступление Галкина на частном корпоративе стоит примерно 50 тысяч евро, то есть более 3,5 миллиона рублей. Приглашение Александра Реввы обойдется в два миллиона рублей, а Юлия Михалкова выступит за гонорар в размере 12 тысяч евро, или 858 тысяч рублей.

Как пишет газета, выступление на корпоративе Евгения Петросяна будет строить 700 тысяч рублей, артисты из "Кривого зеркала" возьмут 150−350 тысяч рублей, а выпускники "Аншлага" – от 200 до 400 тысяч рублей. Отмечается, что юмористов обычно приглашают на роли ведущих вечеринки, однако они могут дать и небольшое сольное выступление.

По данным СМИ, пригласить на свой праздник целый коллектив "Уральских пельменей" или Comedy Woman обойдется примерно два миллиона рублей. А "Новые русские бабки" возьмут за выступление 500 тысяч рублей.

Ранее стали известны гонорары главных звезд "Мстителей". Роберт Дауни-младший, который сыграл Железного человека, в 2008 году за первую картину получил 500 тысяч долларов, а за ленту "Мстители" в 2012 году – уже 50 миллионов долларов. Крис Хемсворт, известный по роли Тора, получил по 150 тысяч долларов за сольные фильмы и 15 миллионов долларов за "Мстителей". Такую же сумму заплатили и Капитану Америка Крису Эвансу.