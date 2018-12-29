Стали известны гонорары популярных певцов

Стали известны гонорары нескольких популярных российских музыкантов.
На первом месте стоит Алла Пугачева. Ее выступления стоят 350 тысяч евро, то есть около 28 миллионов рублей. Группа "Ленинград" готова выступить за цену от 150 до 250 тысяч евро.
Филипп Киркоров в новогоднюю ночь выступает за 100 тысяч евро. Николай Басков, Баста, Би-2 и Лобода "потянут" на 50–70 тысяч евро.
Популярные рэперы просят за выступление 15 тысяч евро. Диана Арбенина, Дима Билан и Сергей Лазарев согласны выступить за 25–30 тысяч евро.
При этом Ольга Бузова и Егор Крид просят за свои выступления по два миллиона рублей, а Монеточка споет за один.
Ранее сообщалось, что Пугачева впервые за 9 лет даст сольный концерт. Он состоится в апреле 2019 года и будет приурочен к 70-летию артистки. Минимальная цена билетов составляет 2500 рублей, максимальная – 70 тысяч.
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