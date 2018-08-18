Певица Арбенина сравнила творчество Земфиры и Монеточки

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина высказала мнение о творчестве начинающей исполнительницы Елизаветы Гырдымовой, известной публике как Монеточка.
Как отметила Арбенина в беседе с ТАСС, музыка Монеточки ее не впечатляет. "Не впечатлена. Когда я услышала Земфиру "У тебя СПИД, и значит, мы умрем", сразу было понятно, что родился классный перспективный автор", — заявила певица.
При этом Арбенина добавила, что за многими ребятами "часто ничего не стоит", кроме эпатажа. "Эпатировать можно полтора раза, потом это никому не интересно", – сказала лидер "Ночных снайперов". В то же время, по мнению Арбениной, существуют авторы, которые умеют писать "клевые песни", например, рэпер Баста.
Ранее творчество Монеточки раскритиковала Земфира. По ее мнению, у артистки "омерзительный голос". Позже к Земфире присоединилась исполнительница шансона Елена Ваенга, которая и вовсе нецензурно прокомментировала опубликованный в сети фрагмент выступления юной певицы.
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