Алла Пугачева даст первый сольник за 9 лет

Алла Пугачева проведет 17 апреля юбилейный концерт в Кремлевском дворце.
"17 апреля на главной сцене страны – в Государственном Кремлевском дворце, состоится юбилейный концерт примадонны отечественной эстрады "Алла Пугачева. P.S.", – говорится в сообщении на сайте площадки.
Пугачева также объявила о концерте в своем профиле в Instagram. В апреле 2019 года ей исполняется 70 лет.
В 2010 году Пугачева объявила о прекращении гастрольной деятельности. С того момента она не давала сольных концертов.
В конце ноября Алла Пугачева появилась на дне рождения трехлетней внучки Игоря Крутого Деми. Это стало первым выходом артистки в свет после болезни. За несколько недель до этого она отменила выступление из-за плохого самочувствия.
Певица должна была участвовать в юбилейном концерте Леонида Агутина в спорткомплексе "Олимпийский". Артистка призналась, что мечтала выступить на шоу, но ее подвело здоровье.
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