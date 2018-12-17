Алла Пугачева даст первый сольник за 9 лет

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Алла Пугачева проведет 17 апреля юбилейный концерт в Кремлевском дворце.

"17 апреля на главной сцене страны – в Государственном Кремлевском дворце, состоится юбилейный концерт примадонны отечественной эстрады "Алла Пугачева. P.S.", – говорится в сообщении на сайте площадки.

Пугачева также объявила о концерте в своем профиле в Instagram. В апреле 2019 года ей исполняется 70 лет.

В 2010 году Пугачева объявила о прекращении гастрольной деятельности. С того момента она не давала сольных концертов.

В конце ноября Алла Пугачева появилась на дне рождения трехлетней внучки Игоря Крутого Деми. Это стало первым выходом артистки в свет после болезни. За несколько недель до этого она отменила выступление из-за плохого самочувствия.

Певица должна была участвовать в юбилейном концерте Леонида Агутина в спорткомплексе "Олимпийский". Артистка призналась, что мечтала выступить на шоу, но ее подвело здоровье.