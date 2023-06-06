Музыкальный фестиваль Dobrofest отменили в этом году

Фото: телеграм-канал Dobrofest

Музыкальный фестиваль Dobrofest в 2023 году не состоится по соображениям безопасности. Об этом рассказали организаторы на официальном сайте мероприятия.

Событие должно было пройти 29 июня – 2 июля. Там планировало выступить большое количество групп. В списке были заявлены такие коллективы, как "Алиса", "Пилот", "Комсомольск", "Бригадный подряд", "Гудтаймс", "Слот", "Йорш", "Северный флот", "План Ломоносова" и другие.

"Последние несколько недель мы очень старались найти решение, но ответственность за наших Добропиплов превыше всего. В ближайшее время опубликуем порядок возврата денежных средств по приобретенным билетам. Постараемся сделать его максимально автоматизированным и удобным", – говорится в сообщении.

Организаторы добавили, что Dobrofest обязательно состоится в будущем. Они выразили надежду на то, что фестиваль пройдет уже в 2024 году.

Dobrofest – это музыкальное мероприятие, которое проходит с 2010 года на аэродроме Левцово под Ярославлем. Часть зрителей во время фестиваля живет в палаточном городке. На концертах выступают как звезды рок-направления, так и начинающие группы.

Ранее сообщалось, что рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесен на 2024 год.

Губернатор региона Владислав Шапша поделился рассуждениями, что, с одной стороны, Калужская область становится "домом" для главного музыкального фестиваля России. Но есть мнения, что для проведения "Нашествия" сейчас не то время, уточнил губернатор.