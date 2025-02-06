Медную гравюру с картой средневековой Москвы выставили на аукцион

Фото: litfund.ru

Выгравированная на меди карта средневековой Москвы, изготовленная немецким художником Маттеусом Мерианом – старшим, выставлена на торги. Об этом сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

Гравюра изготовлена в 1638 году во Франкфурте-на-Майне и раскрашена акварелью. На карте представлена условная перспектива Москвы 1590-х годов с высоты птичьего полета.

Художник выгравировал на меди два картуша, в одном из которых изображен герб Москвы, в другом – указатель районов города. Кроме того, на гравюре имеется компасная роза. Лидирующая ставка за карту средневековой Москвы составляет 75 000 рублей.

В четверг, 6 февраля, в Москве состоится аукцион, на котором будут представлены два уникальных лота, посвященных дореволюционным проектам столичного метро. В их числе – проект Московского метрополитена и издание 1913 года "Несколько слов по поводу Московского метрополитена". Стартовая цена составляет 80 000 рублей.

Ранее сообщалось, что две картины Винсента Ван Гога, которые художник написал во время лечения изувеченного уха, будут впервые выставлены в галерее Courtauld в Лондоне в феврале. Речь идет о работах "Во дворе больницы в Арле" и "В палате больницы в Арле". Художник создал их в 1889 году.